Даниил Медведев проиграл в первом круге Wimbledon

Девятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи, занимающему 64-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в матче первого круга Wimbledon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Матч, продлившийся 3 часа 7 минут, завершился со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2. Следующим соперником Бонзи станет победитель встречи между чехом Витом Копршивой и австралийцем Джорданом Томпсоном.

Даниил Медведев впервые в карьере проиграл в матче первого круга Wimbledon. Он не смог преодолеть эту стадию на втором турнире Большого шлема подряд. В 2023 и 2024 годах россиянин доходил до полуфинала травяного мейджора, где оба раза уступил будущему победителю турнира — испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу. По итогам Wimbledon Медведев опустится в рейтинге ATP как минимум на 14-е место и лишится звания первой ракетки страны.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд турнира составляет 53 млн фунтов стерлингов. Финал в мужском одиночном разряде пройдет 13 июля.

Таисия Орлова