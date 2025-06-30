В Дагестане два подростка погибли в ДТП с 15-летним водителем

В Дагестане 15-летний подросток за рулем легкового автомобиля врезался в дерево на трассе Муцалаул — Кизилюрт. В результате аварии погибли двое несовершеннолетних, еще двое пострадавших доставлены в больницу, сообщает СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП произошло 30 июня на седьмом километре автодороги. По предварительным данным, подросток не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Двое несовершеннолетних скончались на месте происшествия. Еще двух пострадавших с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

Следственное управление СК России по Республике Дагестан проводит доследственную проверку для выяснения причин и обстоятельств аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Тат Гаспарян