«Казаньоргсинтез» нарастил налоги в бюджет Татарстана на 47%

ПАО «Казаньоргсинтез» нарастило перечисления в республиканскую казну на 47% за три года после интеграции в СИБУР. Об этом стало известно на общем собрании акционеров компании.

Отмечается, что рост бюджетных поступлений связан с масштабной модернизацией производства. В 2023 году СИБУР завершил реконструкцию установки синтеза изопропилбензола, сократив энергопотребление на 68% и выбросы на 20%.

В декабре 2024 года модернизировали линию полиэтилена высокой плотности, увеличив мощность на 120 тыс. тонн в год. После реконструкции всех трех линий их общая производительность выросла на 20% до 660 тыс. тонн в год. Мощности завода поликарбонатов увеличили на 30 тыс. тонн до 100 тыс. тонн в год.

До конца 2025 года планируется запустить парогазовую установку и завершить реконструкцию системы возврата побочных газов. Это снизит факельные выбросы в три раза. Общий объем инвестиций в предприятие за 2022–2024 годы составил 34 млрд руб.

Ранее сообщалось, что акционеры «Казаньоргсинтеза» одобрили дивиденды за 2024 год в размере 7,4 млрд руб.

Анар Зейналов