Новый регоператор ТКО начнет работу на востоке Ставрополья

На востоке Ставропольского края приступает к работе новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Глава региона поручил министру жилищно-коммунального хозяйства края Александру Рябикину взять деятельность компании под личный контроль. Цель — не допустить повторения проблем, возникших с предыдущим оператором.

До 10 июля министерству необходимо рассмотреть все накопившиеся обращения жителей по вопросам утилизации отходов и наладить удобный для населения режим вывоза мусора.

Тат Гаспарян