В Ульяновске задержали одного из лидеров ОПГ «Центр Камаз»

Сотрудники полиции, Росгвардии и СУСК России задержали одного из лидеров ОПГ «Центр Камаз». Он находился в федеральном розыске с февраля текущего года, сообщает УМВД России по Ульяновской области. Во время первых задержаний участников группировки в феврале ему удалось скрыться.

Теперь суд отправил его под арест. Расследование ведется по делу об организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК). По версии следствия, группировка пропагандировала «криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений», а также привлекала к этому молодежь на территории Ульяновска.

На данный момент удалось задержать 26 участников ОПГ. 13 февраля региональное СУ СКР заключило под стражу 22 из них по делу о создании и участии в экстремистской организации (ст. 281.1, ст. 282.2 УК).