Расследование уголовного дела экс-начальника «СПДУ» в Ижевске завершено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника жилищно-эксплуатационного участка МУП «Спецдомоуправление» («СПДУ») Елены Сысоевой в Ижевске завершено. Она обвиняется в совершении двух эпизодов получения взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, фигурантка получила взятки от представителя одной из коммерческих организаций и двух индивидуальных предпринимателей (ИП) в общей сумме более 4,6 млн руб. за продвижение их коммерческих интересов и лоббирование при заключении договоров и при приемке выполненных работ. Компания выполняла подрядные работы обслуживая многоквартирные дома. Бывший начальник способствовала заключению ими договоров с МУП «Спецдомоуправление».

Проведены обыски, изъята документация, допрошены свидетели и фигурант. Обвиняемая отправлена под домашний арест. Уголовное дело направлено прокурору.

Напомним, деньги фигурантке передал представитель подрядчиков — коммерческой организации и двух индивидуальных предпринимателей. Фигурантка признала свою вину. Первомайский райсуд Ижевска назначил Елене Сысоевой два месяца домашнего ареста. Сторона защиты просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.