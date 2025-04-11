Экс-начальницу участка «СПДУ» Ижевска Елену Сысоеву отправили под домашний арест

Первомайский райсуд Ижевска назначил признавшейся во взяточничестве бывшей начальнице жилищно-эксплуатационного участка МУП Ижевска «Спецдомоуправление» («СПДУ») Елене Сысоевой два месяца домашнего ареста, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Она обвиняется в двух фактах получения взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). При это сторона защиты просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, следствие считает, что 52-летняя обвиняемая, находясь в должности, получила 4,6 млн руб. от коммерсантов за общее покровительство при заключении и исполнении договоров с «СПДУ» на обследование, содержание и ремонт многоквартирных домов. Деньги фигурантке передал представитель подрядчиков — коммерческой организации и двух индивидуальных предпринимателей. Фигурантка признала свою вину.