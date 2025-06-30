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Коммерсантъ FM
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МВД предупредило о рассылке мошеннических писем от имени Красного Креста

Мошенники рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы от имени Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что отличительная черта таких файлов — формат apk. Он позволяет злоумышленникам запустить на устройстве стороннюю программу для получения персональных данных пользователя.

В МККК подтвердили существование поддельных аккаунтов и рассказали, что в имени файла могут быть использованы различные уловки, отвлекающие внимание получателя от формата в конце названия. В пример приводятся: «список военнопленных», «приложение Красного Креста», «фотоальбомы пленных».

МВД призывает пользователей обращать внимание на формат файла в конце названия и не открывать документы, полученные от неизвестных отправителей.

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