МВД предупредило о рассылке мошеннических писем от имени Красного Креста

Мошенники рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы от имени Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что отличительная черта таких файлов — формат apk. Он позволяет злоумышленникам запустить на устройстве стороннюю программу для получения персональных данных пользователя.

В МККК подтвердили существование поддельных аккаунтов и рассказали, что в имени файла могут быть использованы различные уловки, отвлекающие внимание получателя от формата в конце названия. В пример приводятся: «список военнопленных», «приложение Красного Креста», «фотоальбомы пленных».

МВД призывает пользователей обращать внимание на формат файла в конце названия и не открывать документы, полученные от неизвестных отправителей.