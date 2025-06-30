Михаил Матвеев прокомментировал запрос управления Роскомнадзора по Самарской области

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев усомнился в целесообразности действий управления Роскомнадзора по Самарской области. В ведомстве посчитали, что политик опубликовал персональные данные напавших на его коллегу из КПРФ Сергея Турусина. Запрос Роскомнадзора депутат разместил в своем Telegram-канале. В нем указывается, что «усматриваются признаки состава административного нарушения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Многие помнят эту громкую историю, о которой писали многие СМИ. Банда азербайджанцев терроризировала общежитие в Самаре (в моем избирательном округе). <…> Полиция приехав, никого не задержала. После отъезда полицейских, южане из мести за вызов напали на девушку, которая укрылась в автомобиле приехавшего по ее просьбе знакомого муниципального депутата, Турусина. Тогда бандиты ножами выбили в машине стекла, Турусин вынужден был открыть по ним огонь из травматического пистолета. В итоге задержали двоих. Ильхама оглы и Руслана оглы. Потом выяснилось, что задержанный "Руслан" на самом деле неоднократно судимый иностранец Мехман оглы, севший в СИЗО по паспорту брата»,— написал господин Матвеев в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, запрос ведомства является символичным «на фоне потрясающих в последние дни интернет скандалов о влиятельности азербайджанских ОПГ». Политик предположил, что это можно расценить как «избирательное прочтение закона».

На прошлой неделе в Екатеринбурге в рамках расследования убийств 2001, 2010 и 2011 годов были задержаны представители азербайджанской диаспоры. МИД Азербайджана сообщил о пострадавших, требуя наказать виновных в насилии. 29 июня Минкультуры этого государства отменило все совместные с Россией культурные мероприятия, а азербайджанская делегация отказалась от участия в заседании межпарламентской комиссии.

Андрей Сазонов