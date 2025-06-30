В Новосибирске не нашлось желающих приобрести подвал в здании-памятнике

Аукцион по продаже подвального помещения в здании, признанном объектом культурного наследия регионального значения, в Новосибирске не состоялся. «Не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником», - говорится в материалах торгов.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, начальная цена лота составляла 17 млн руб. Площадь цокольного помещения по адресу Красный проспект, 49 составляет 225,9 кв. м, в нем предусмотрен отдельный вход, следует из конкурсной документации на сайте ГИС «Торги». Покупатель сможет открыть в нем любой вид бизнеса с учетом требований по сохранению объектов культурного наследия.

Здание было построено в 1931-1933 годах в рамках проекта исторического социального городка треста «Кузбассуголь».

Лолита Белова