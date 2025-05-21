Подвал в здании культурного наследия в Новосибирске продают за 17 млн рублей

Подвальное помещение в здании, признанном объектом культурного наследия регионального значения, выставили на торги в Новосибирске за 17 млн руб. Площадь объекта по адресу Красный проспект, 49 составляет 225,9 кв. м, помещение имеет отдельный вход, следует из конкурсной документации на сайте ГИС «Торги». Покупатель сможет открыть любой вид бизнеса с учетом требований по сохранению объектов культурного наследия.

Здание было построено в 1931-1933 годах, оно входит в исторический социальный город треста «Кузбассуголь». Проект квартала разработали архитекторы Борис Гордеев, Дмитрий Агеев и Борис Биткин.

Организатор торгов — департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Заявки на участие принимаются до 25 июня, итоги аукциона подведут 1 июля.

Лолита Белова