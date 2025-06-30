Турагент выплатит более 150 тыс. рублей туристам, опоздавшим на рейс в Кольцово

Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с турагента ООО «ТТ-Трэвел» более 150 тыс. руб. в пользу туристов. Они опоздали на рейс в Турцию из-за непредоставления информации об изменении времени вылета, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, семья из Ивделя приобрела у турагента путевки в Анталию, однако в аэропорту выяснилось, что вылет был перенесен и самолет уже улетел. Турагент не предупредил клиентов об изменении, в связи с чем туристы были вынуждены приобрести новые билеты за свой счет.

Ивдельский городской суд взыскал с «ТТ-Трэвел» убытки в размере 103,4 тыс. руб. и штраф в размере 51,7 тыс. руб. за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке. Апелляционная жалоба «ТТ-Трэвел» была отклонена Свердловским областным судом, который подтвердил, что ответственность перед туристами в данном случае несет турагент.

Ранее житель Нижнего Тагила требовал вернуть деньги за сорванный поездку на Мальдивы стоимостью в 1,04 млн руб. Турист требует от туроператора возврата стоимости тура, выплаты неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение прав потребителя.

Полина Щуцкая