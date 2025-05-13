Житель Нижнего Тагила требует вернуть деньги за сорванный отдых в 1 млн рублей

В Нижнем Тагиле суд рассмотрит дело по иску жителя к туроператору из-за несостоявшейся поездки на Мальдивы стоимостью в 1,04 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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По данным суда, истец утверждает, что полностью оплатил тур через турагента. Впоследствии выяснилось, что туроператор не получил деньги в полном объеме и аннулировал бронирование. Однако все документы об оплате были оформлены.

Турист требует от туроператора возврата стоимости тура, выплаты неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение прав потребителя.

Полина Щуцкая