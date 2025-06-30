ФК «Уфа» арендовал нигерийского футболиста «Алании» до конца сезона

Футбольные клубы «Уфа» и владикавказская «Алания» договорились об аренде 19-летнего нигерийского атакующего полузащитника Уильямса Чимези до завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил глава Железноводска Евгений Бакулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Бакулин / t.me Фото: Евгений Бакулин / t.me

Соглашение заключили во время тренировок команд на стадионе курортного города. Чимези — уроженец нигерийского штата Имо, выпускник футбольной академии Кампос.

В текущем сезоне 2024/25 футболист провел 10 встреч в Мелбет-Первой Лиге в составе «Алании», сделав две голевые передачи.

«Мы рады стать площадкой для заключения таких соглашений. Уильямсу желаем яркой игры и больших успехов в составе ФК "Уфа"»,— прокомментировал Евгений Бакулин.

Тат Гаспарян