ФК «Уфа» арендовал нигерийского футболиста «Алании» до конца сезона
Футбольные клубы «Уфа» и владикавказская «Алания» договорились об аренде 19-летнего нигерийского атакующего полузащитника Уильямса Чимези до завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил глава Железноводска Евгений Бакулин.
Фото: Евгений Бакулин / t.me
Соглашение заключили во время тренировок команд на стадионе курортного города. Чимези — уроженец нигерийского штата Имо, выпускник футбольной академии Кампос.
В текущем сезоне 2024/25 футболист провел 10 встреч в Мелбет-Первой Лиге в составе «Алании», сделав две голевые передачи.
«Мы рады стать площадкой для заключения таких соглашений. Уильямсу желаем яркой игры и больших успехов в составе ФК "Уфа"»,— прокомментировал Евгений Бакулин.