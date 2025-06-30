Турецкую недвижимость экс-чиновницы Минобороны обратили в доход России

Петроградский суд Санкт-Петербурга по иску военной прокуратуры Черноморского флота обратил в доход государства недвижимость экс-чиновницы Минобороны Елены Шараповой в турецкой Анталье. Общая стоимость объектов оценивается в 18,5 млн руб.

Елена Шарапова занимала пост замначальника Сакского военного клинического госпиталя имени Пирогова Минобороны. Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила в Telegram-канале, что суд изъял в доход государства квартиру, земельный участок и парковочное место в Анталье.

Одним из ответчиков по иску указан сын Елены Шараповой Андрей Долгополов. Госпожа Лебедева уточнила, что он также был трудоустроен в санатории.

Иск поступил в суд в декабре 2024 года. В нем военная прокуратура обратила внимание, что расходы Елены Шараповой не соответствуют реальным доходам. Проверка установила, что с 2020 по 2023 год экс-чиновника предоставляла неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе в своем владении.