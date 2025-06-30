Обвинение запросило 10 лет колонии для экс-депутата муниципалитета Ярославля

Государственный обвинитель Елена Смирнова попросила назначить бывшему депутату муниципалитета Ярославля Дмитрию Соколову 10 лет исправительной колонии строгого режима за поджог ресторана «Сквер». Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным следствия, 30 октября 2023 года около 23:40 Соколов, являвшийся на тот момент и.о. директора муниципального АО «Ярмарки Дзержинского района», в состоянии алкогольного опьянения бросил две бутылки с зажигательной смесью в летнюю веранду ресторана «Сквер». Внутри находились сотрудники и посетители заведения. В пожаре пострадала одна из посетительниц, которая получила ожоги до 23% тела.

Уголовное дело в отношении экс-депутата Кировский районный суд рассматривает с 20 января 2025 года. Сейчас процесс дошел до прений, в которых выступила гособвинитель Елена Смирнова. Она попросила признать Соколова виновным покушении на убийство двух и более лиц, с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганский побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Помимо лишения свободы, гособвинитель призвала ограничить свободу Соколова после колонии еще на 1,5 года. После перерыва в прениях выступит защита экс-депутата.

Алла Чижова