Бутылки довели до суда

В Ярославле суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата муниципалитета Дмитрия Соколова. Он обвиняется в поджоге ресторана «Сквер» в центре города. Владелец заведения намерен взыскать с подсудимого 18 млн руб. в качестве компенсации ущерба, а пострадавшая в пожаре ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Подсудимый признает вину частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Соколов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Дмитрий Соколов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

20 января в Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганский побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По данным уголовного дела, 30 октября 2023 года около 23:40 Дмитрий Соколов, являвшийся на тот момент и.о. директора муниципального АО «Ярмарки Дзержинского района», в состоянии сильного алкогольного опьянения на такси приехал к ресторану «Сквер» на Первомайском бульваре. При себе он имел две бутылки с зажигательной смесью, которые изготовил самостоятельно.

«Горел свет, посетители были видны. Он бросил сначала одну бутылку, от которой треснуло стекло, и сразу же вторую. Отчего образовался внутри огненный шар. Моментально произошло горение»,— сообщила гособвинитель Елена Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сгоревшая веранда

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Сгоревшая веранда

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Летняя веранда ресторана сгорела полностью. Внутри находились сотрудники и посетители заведения. В пожаре пострадала одна из посетительниц, которая получила ожоги до 23% тела, ей причинен тяжкий вред здоровью. По словам гособвинителя, избежать более тяжелых последствий помогла быстро оказанная медицинская помощь. На суд потерпевшая не пришла, так как переехала жить в Сочи. Она ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Соколова. Ее ходатайство зачитал судья во время заседания.

«Я претензий к нему не имею. Я полагаю, что намерений причинить вред мне или кому-то другому у него не было.

Он звонил собственнику кафе и предупреждал. Вред моему здоровью причинен без умысла. Его увеличению способствовала беспечность собственника кафе, который не придал значения предупреждению Соколова и использовал кафе без средств пожаротушения.

Дмитрий Соколов достаточно наказан, а, главное, его семья оказала мне поддержку и помощь в таком объеме, что я практически полностью восстановилась»,— зачитал судья мнение потерпевшей из ходатайства, поданного в СУ СК России по Ярославской области.

Обвинение считает, что телефонный звонок, действительно, был, но Соколов не предупреждал владельцев кафе о необходимости вывести людей из заведения.

«Звонок зафиксирован. Но содержание именно такое, о том, чтобы выводить людей, потерпевший (владелец кафе — «Ъ-Ярославль») не подтверждает. Соколов предупреждал о том, что будет атака»,— пояснила гособвинитель.

Обвинение считает, что преступление совершено из хулиганских побуждений. Защита говорит, что поджогу предшествовал конфликт подсудимого с владельцами заведения. Мать Дмитрия Соколова возглавляла ТСЖ, во дворе которого владельцы ресторана хотели построить здание. Жители были против. «Сын вступился за маму, подвыпив, таким вот диким способом решил помочь»,— говорил ранее «Ъ-Ярославль» адвокат Соколова Александр Толянин.

Свою вину Дмитрий Соколов признает частично — только в уничтожении имущества. Подсудимый говорит, что не имел умысла на совершении убийства.

«Он отрицает факт наблюдения потерпевших, говорит, что не видел их. Но если бы он желал только поджечь, нанести ущерб имуществу, можно было благополучно дождаться закрытия ресторана и совершить свое черное дело.

Однако через стеклянные витражи окон видя, что внутри девушки, он не остановился и стремительно бросил бутылки»,— сказала гособвинитель Елена Смирнова.

Владелец ресторана ООО «Инвестфуд» намерено взыскать с экс-депутата 18 млн руб. в качестве компенсации ущерба. Гражданский иск об этом был заявлен в ходе рассмотрения уголовного дела. В обвинительном заключении фигурирует сумма ущерба около 11 млн руб. Защита считает сумму завышенной. Как рассказала адвокат Марина Лисина, сгоревшая площадка могла функционировать в формате летней веранды, без остекления.

«Разрешалось эксплуатировать сезонную веранду в виде навеса и стоек, не подразумевалось остекление, которое само по себе мешало эвакуации пострадавших из помещения»,— сказала на суде адвокат, пояснившая, что Соколов возместил ущерб ООО «Инвестфуд» в размере 500 тыс. руб.

У подсудимого четверо адвокатов, они отказались от комментариев. Сначала подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных, но позже от своего решения отказался. Дмитрий Соколов находится под стражей.

Алла Чижова