На модернизацию ЖКХ в Челябинской области потратят 15 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году на модернизацию инженерной инфраструктуры в Челябинской области направят более 15 млрд руб. Показатель превышает прошлогодний уровень на 60%. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на заседании совета полпреда президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги, передает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас все 43 муниципальных образования области утвердили планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Подготовили 282 котельные, почти 2 тыс. км тепловых сетей, 377 центральных тепловых пунктов и более 5 тыс. многоквартирных домов.

Однако в регионе многие объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой износ, и эту проблему начали решать за счет бюджетов разных уровней, в том числе инвестиционных программ эксплуатирующих организаций, бюджетных и инфраструктурных кредитов. Так, в этом году планируется заменить более 480 км ветхих сетей, что улучшит качество услуг ЖКХ для 400 тыс. человек. Уже обновили 100 км. Кроме того, модернизируются устаревшие теплоисточники — в 2025-ом построят и реконструируют десять котельных. Предприятия ЖКХ обеспечены запасами основного и резервного топлива. Власти создали более 300 аварийных бригад из 10 тыс. человек для быстрого реагирования на аварии, на случай ЧП запасли материалы и технику.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте правительство Челябинской области анонсировало программу модернизации сферы ЖХК «Большой ремонт 74». До 2030 года планируется обновить около 1 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, заменить, а не ремонтировать изношенные сети и ужесточить требования к работе управляющих компаний.

Виталина Ярховска