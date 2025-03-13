Грядет «Большой ремонт»

Правительство Челябинской области анонсировало программу модернизации сферы ЖХК «Большой ремонт 74». До 2030 года планируется обновить около 1 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, заменить, а не ремонтировать изношенные сети и ужесточить требования к работе управляющих компаний. На программу в текущем году выделяют 13 млрд руб. ЖКХ Челябинской области попало под наблюдение надзорных органов после визита в регион генпрокурора РФ Игоря Краснова, потребовавшего провести масштабные проверки из-за многочисленных жалоб местных жителей на коммунальные аварии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Челябинской области планируют заменить 483 км коммунальных сетей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В 2025 году в Челябинской области планируют заменить 483 км коммунальных сетей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Челябинской области в 2025–2030 годах будет действовать программа модернизации ЖКХ «Большой ремонт 74». Она предполагает реконструкцию и ремонт 982 объектов коммунальной инфраструктуры за шесть лет. На реализацию проекта в этом году направят 13 млрд руб. О запуске программы 13 марта на пленарной сессии регионального форума «ЖКХ в развитии» сообщил губернатор Алексей Текслер. Ее разработало правительство региона.

В 2025 году в рамках «Большого ремонта 74» планируется построить котельную в микрорайоне Никельщиков в Верхнем Уфалее за 278 млн руб., отремонтировать очистные сооружения Челябинска за 2 млрд руб., а также реконструировать котельную в поселке Метлино Озерского городского округа за 135 млн руб. Также программа предусматривает полную или частичную замену изношенных коммунальных сетей. Модернизация сферы ЖКХ коснется всех муниципалитетов Челябинской области. В приоритете — крупные города с высокой плотностью многоэтажной застройки и большой протяженностью коммунальных сетей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что на начало 2025 года износ коммунальной инфраструктуры в регионе составил 53%. До 2026-го планируется заменить 482,7 км сетей. По словам главы региона, финансирование в размере 13 млрд руб. может увеличиться за счет выделения федеральных денежных средств в виде специальных казначейских кредитов. В 2024 году на ЖКХ выделяли 9,1 млрд рублей, в 2023-м — 7,7 млрд руб., в 2022-м — 4,7 млрд руб.

В рамках «Большого ремонта 74» изменится подход к реконструкции коммунальных сетей. Вместо латания труб их будут полностью заменять на новые.

Одной из главных проблем ЖКХ в Челябинской области, по мнению Алексея Текслера, является чрезмерное количество действующих управляющих компаний. «Сейчас на территории региона работают 530 управляющих организаций. Это больше, чем в Москве. Вряд ли это положительно влияет на качество услуг»,— заявил губернатор. В связи с этим планируется ужесточить требования к материальному и техническому обеспечению УК, стандартам квалификации сотрудников, определить минимальную штатную численность управляющих организаций. Государственная жилищная инспекция Челябинской области будет отслеживать нарушения этих стандартов.

На пленарной сессии выделена еще одна проблема сферы ЖКХ региона: бездеятельность временных управляющих компаний, которых для проблемных домов назначают органы местного самоуправления на год.

«Полгода делают вид, что работают, а потом не могут объяснить, почему не смогли что-либо исправить. Предлагаем увеличить срок осуществления деятельности по временному управлению многоквартирными домами с одного года до трех лет, чтобы назначенная организация точно понимала, что она должна заниматься своей работой, а не делать вид»,— заключил Алексей Текслер.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Людмила Алпатова во время выступления на пленарной сессии обратила внимание, что в регионе действуют положения о проведении планово-предупредительного ремонта сетей водоотведения, которые разработали еще в 1989 году. По ее мнению, эти данные необходимо обновить с учетом современных технологий и материалов.

Проблема в сфере жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области обострилась с началом отопительного сезона 2024 года. 27 ноября в регион прибыл генеральный прокурор России Игорь Краснов, который провел личный прием граждан и выслушал их жалобы на многочисленные коммунальные аварии. Господин Краснов назвал проблемы ЖКХ в Челябинской области «безмерными» и поручил прокурору региона Игорю Донгаузеру провести масштабные проверки в этой сфере, оценить работу управляющих компаний и потребовать возврата неотработанных денежных средств граждан.

Через пару дней губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по проблемам ЖКХ, где заявил о необходимости сменить руководство регионального управления Госжилинспекции. Уже в начале декабря начальника исполнительного органа Рашиду Ковалеву уволили с поста.

Руководитель Центра общественного контроля по вопросам ЖКХ в Челябинской области Анатолий Вершинин констатировал, что коммунальные сети региона не обновляли с советских времен, он положительно оценивает инициативу о запуске программы по модернизации этой сферы.

«Из-за большого количества коммунальных аварий мы наблюдаем глобальное старение инфраструктуры, которая создавалась еще в советское время. В зависимости от муниципалитета износ может достигать не 50–60%, а все 100%. В таком случае постоянный ремонт уже не помогает, нужна капитальная замена сетей. Направление больших денежных средств в сферу ЖКХ можно только приветствовать и смотреть, как это будет реализовываться. В каждом муниципалитете состояние сетей может отличаться. Это связано с тем, как местные власти в разное время реагировали на проблемы: оперативно не отремонтировали или не заменили трубы, не поучаствовали в областных и федеральных программах по модернизации. Соответственно, износ увеличивается, из-за чего приходится прилагать гораздо больше усилий для ремонта сетей»,— поделился эксперт.

Ольга Воробьева