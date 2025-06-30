Грекам организуют приключения в России

Как стало известно «Ъ-Урал», конкурсный управляющий турфирмы Mouzenidis Travel направил в правоохранительные органы заявление о мошенничестве и подделке документов в отношении бывших ее руководителей. По его данным, компания брала на себя обязанности по предоставлению туруслуг в Греции, но в конченом итоге не исполняла их. От мошеннических действий пострадали более 20 тыс. россиян, около 1 тыс. из них из Екатеринбурга. Ущерб оценивается в 2 млрд руб. При этом конкурсный управляющий считает, что за границу было незаконно выведено более 5 млрд руб. Компания сейчас проходит процедуру банкротства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От мошеннических действий турфирмы Mouzenidis Travel могло пострадать более 20 тыс. туристов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ От мошеннических действий турфирмы Mouzenidis Travel могло пострадать более 20 тыс. туристов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как «Ъ-Урал» сообщил адвокат Андрей Бельянский, в СКР, ФСБ и МВД направлено заявление о мошенничестве в отношении представителей бывшего крупного туристического оператора Mouzenidis Travel, который ранее занимался организацией полетов в Грецию.

«Началось все с того, что компания оказалась в процедуре банкротства, которая была возбуждена по заявлению кредиторов. У MouzenidisTravel были филиалы по всей стране, связанные с материнским филиалом в Москве, куда также перечислялись все денежные средства. Оттуда деньги уходили в Грецию»,— сообщил господин Бельянский.

Ъ Борис Музенидис основал холдинг Mouzenidis Group со штаб-квартирой в Салониках в 1995 году. В его состав входит туроператор Mouzenidis Travel, сеть отелей Bomo и другие бизнесы. Mouzenidis Travel был крупнейшим российским туроператором по Греции. До кризиса, связанного с пандемией, холдинг обслуживал в Греции до 500 тыс. российских туристов в год. Филиалы Mouzenidis Travel располагались и в городах Уральского федерального округа (УрФО). В частности, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском (Свердловская область), Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), Нефтеюганске и Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ—Югра), в Тюмени. Финансовые проблемы у туроператора начались в 2019 году. В 2021 году в Греции была начата процедура банкротства материнской компании после смерти основателя Бориса Музенидиса от COVID-19.

В заявлении, поданном в следственные органы, говорится, что представители Mouzenidis Travel занимались мошеннической деятельностью с 2019 по 2021 год. Они якобы брали на себя обязанности по организации перелетов, заселению в отели, покупке билетов, но не исполняли их, а полученные средства выводили в Грецию. Некоторым туристам за собственные средства приходилось повторно оплачивать бронь и билеты по прилете в страну.

По словам Андрея Бельянского, по всей стране число пострадавших превышает более 20 тыс. человек, в Екатеринбурге около 1 тыс. человек. Ассоциация туроператоров России оценила долги перед туристами в 2 млрд руб. Страховку пострадавших от Московской компании получили менее 5 тыс. человек на сумму 50 млн руб., несмотря на общую сумму требований 784,9 млн руб.

«На данный момент, денежные средства российских граждан пропали на территории Греции. Итоговые получатели (отельеры) денежные средства не получили, авиакомпания группы Mouzenidis является банкротом»,— отмечается в заявлении.

Согласно заявлению конкурсного управляющего, в банки предоставлялись подложные документы, в частности использовались специальные программы, с помощью которых добавлялись вырезанные подписи и печати о якобы оказанных туристических услугах. По оценкам конкурсного управляющего, таким образом, в Грецию незаконно было выведено более 5 млрд руб. Адвокат Андрей Бельянский отметил, что контролирующие лица перевели бизнес в Европу и занимаются организацией путешествий там.

В заявлении конкурсный управляющий просит возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), ст. 327 УК РФ («Подделка документов»), ст.196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 195 УК РФ («Не передача имущества должника в конкурсную массу»).

«Мы полагаем, что дело будет возбуждено. Компания с 2019 года испытывала трудности и превратилась в пирамиду. Часть обманутых людей повторно оплачивали туры. После этого они обращались в суды, однако правоохранительные органы не реагировали, так как ситуация разовая, и ее сложно доказать»,— сказал адвокат Бельянский.

Он добавил, что в Арбитражный суд Московской области в рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, в том числе Александра Цандекиди и Елены Куртанидзе (с 2002 по 2021 год была единственным учредителем туркомпании).

«Ъ-Урал» не удалось связаться с господином Цандекиди, он не ответил на звонок и сообщение.

Как сообщал «Ъ», в 2022 году Mouzenidis Travel объявила, что не сможет выполнить обязательства перед туристами.

Тогда сообщалось, что компания приняла заказы у как минимум 27 тыс. российских туристов на сумму около €18 млн. После этого глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что компания исключена из федерального реестра туроператоров.

В 2022 году Екатеринбургский филиал Mouzenidis Travel начали банкротить, а он сам попытался взыскать с головного представительства в Греции более €948 тыс., чтобы вернуть средства уральским туристам за несостоявшийся отпуск, но безуспешно.

Мария Шараева