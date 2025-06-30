Разгромившего ряд машин у ЖК «Цветной город» военнослужащего увезли в комендатуру

Военное следствие займется хулиганом, который разгромил ряд припаркованных автомобилей, включая машины такси и каршеринга, у жилого комплекса «Цветной город» на Муринской дороге, сообщает «Фонтанка».

Утром 27 июня неизвестный, который, предположительно, является военнослужащим, выплеснул свой гнев на «железных коней». На асфальте остались разбитые стекла, оторванные номера и зеркала.

Ущерб от действий крушителя оценивают в несколько миллионов. Ранее молодого человека не замечали в окрестностях района, причина его вспышки ярости неизвестна.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два пьяных молодых человека в возрасте 18 и 20 лет стреляли из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади. В результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Маркелов