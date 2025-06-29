Молодые люди стреляли из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади

На Исаакиевской площади стреляли из аэрозольного пистолета. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Тем самым полиция опровергла распространившиеся в некоторых СМИ сведения о том, что нарушители общественного порядка стреляли из сигнальной ракетницы и попали в купол Исаакиевского собора.

Все произошло в районе 1:00 29 июня. Правоохранители задержали в центре Петербурга двух молодых людей, 18 и 20 лет. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Парней забрали в отдел для разбирательства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге житель Приморска выстрелил в машину оппонента из аэрозольного пистолета.

Татьяна Титаева