В Ставропольском крае вынесли приговор за осквернение воинского мемориала

Суд приговорил двух жителей соседнего региона к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения за осквернение Вечного огня на мемориале советским воинам в станице Курской. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осужденные осквернили Вечный огонь, который горит на территории памятника советским воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Своими действиями они оскорбили память защитников Отечества.

После совершения преступления фигуранты покинули место происшествия и были объявлены в федеральный розыск. В результате совместной работы следователей СК России и оперативных сотрудников уголовного розыска МВД России их местонахождение установили на территории других регионов.

Двое жителей признаны виновными в совершении преступления по части 4 статьи 354.1 УК РФ (Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц).

После доставления к следователю подозреваемых задержали и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Тат Гаспарян