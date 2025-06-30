Водитель грузовика погиб в результате смертельной аварии на КАД в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на Кольцевой автодороге в Петербурге. Трагический дорожный инцидент произошел в 23:20 29 июня на 54-м километре КАД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 33-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki, сбил на трассе 61-летнего жителя Псковской области, который вышел на обочину из грузовика Volvo из-за произошедшего ранее ДТП.

В результате наезда водитель большегруза скончался на месте от полученных травм. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются, отметили в полиции.

Прежде «Ъ-СПб» писал о четырех пострадавших в тяжелой аварии на трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти.

Андрей Цедрик