На Алтае бывшего ректора вуза осудили за присвоение выплат подчиненных

Бийский горсуд вынес приговор бывшему ректору Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шукшина Людмиле Мокрецовой. Ее признали винновой в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Подсудимой назначили 4,5 года условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с 2021-го по 2022 год фигурантка дела потребовала от пяти своих подчиненных выплаченные им стимулирующие выплаты. В общей сложности бывшие ректор вуза получила более 1,7 млн руб. О задержании Людмилы Мокрецовой Напомним, о задер

жании Людмилы Мокрецовой стало известно в конце марта 2023 года.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. «В целях обеспечения иска и возможной конфискации имущества судом на имущество фигурантки дела был наложен арест на сумму более 3 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова