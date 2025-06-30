УрФУ откажется от Болонской системы в 2026-2027 годах

Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует отказаться от Болонской системы в 2026-2027 годах, заявил на пресс-конференции и.о. ректора Илья Обабков. Он подчеркнул, что в вузе введут два уровня высшего образования: базовый (от четырех до шести лет обучения) и специализированный (от года до трех).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас есть рабочая группа, которая отсмотрела опыт экспериментальных университетов и сейчас занимается интерпретацией процессов, мы должны быть в хорошей спортивной форме к этой реформе»,— отметил господин Обабков.

И.о. ректора добавил, что вузы смогут регулировать длительность обучения. «Айтишников можно готовить за четыре года, отдельных надо за пять или пять с половиной лет, если они на стыке программ. Определенная гибкость и экспериментальность вузов будет»,— сказал Илья Обабков.

Болонская система — общеевропейская образовательная система, основанная в соответствии с декларацией «Зона европейского высшего образования» от 1999 года. Декларацию подписали 29 стран, из которых 16 были участницами Евросоюза. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. В систему входят три образовательные ступени (бакалавр-магистр-доктор), а также действуют дипломы единого образца, общая система оценки уровня знаний с помощью кредитов (зачетных единиц). Выход из Болонского процесса усложнит признание российских магистерских дипломов и докторских степеней за рубежом.

Отказ от Болонской системы Министерство образования и науки РФ анонсировало в мае 2022 года на фоне конфликта с Западом. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что «к Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу». В 2023/24 и 2025/26 учебных годах в шести вузах реализовали пилотный проект по внедрению новой системы. В нем участвовали МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. В июне господин Фальков заявил о готовности проекта по переходу России на новую модель высшего образования.

В 2022 году на тот момент ректор УрФУ Виктор Кокшаров отмечал, что России не стоит полностью отказываться от Болонской системы подготовки кадров в вузах. «Зачем нам революция и в том числе в образовании? Давайте все-таки тонкой настройкой системы заниматься», — заявил тогда глава вуза на заседании совета Российского союза ректоров.

Василий Алексеев