В Шебекино при ударе дрона по автомобилю пострадали две женщины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся обстрелу и ударам БПЛА. При ударе беспилотника по автомобилю пострадали две женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«Пострадавшие с минно-взрывными травмами и баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ»,— написал Вячеслав Гладов в Telegram-канале. Он уточнил, что для дальнейшего лечения пострадавших доставят в Белгород. На фотографии с автомобилем видно, что у него разбито лобовое стекло и вывернут капот.

В результате атаки на Шебекино также повреждены два предприятия. Выбиты окна и фасад социального объекта. В селе Таврово беспилотник пробил стену в здании школы.