БПЛА врезался в здание белгородской школы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник врезался в здание школы в селе Таврово Белгородского района. В здании пробита стена и поврежден потолок. Никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Обстрелу и атаке БПЛА также подвергся город Шебекино, добавил губернатор в Telegram-канале. «На территории одного предприятия повреждены три грузовых и один легковой автомобили, на территории еще одного — повреждена кровля помещения. Кроме того, выбиты окна и поврежден фасад социального объекта. От удара беспилотника поврежден автомобиль»,— написал глава региона.

Администрация села Таврово сообщила ТАСС, что беспилотник влетел в школу «Формула успеха». Поврежден один из классов, БПЛА не сдетонировал. На фотографиях, которые публикуют в социальных сетях, видна дыра в стене.