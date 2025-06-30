Чемоданная экономика

Внутренний туризм в России переживает настоящий бум. По итогам 2024 года россияне совершили 92 млн поездок по стране — на 18% больше, чем годом ранее. Причины всплеска — в меняющемся поведении самих путешественников и развитии туристической инфраструктуры. Однако все большую роль начинают играть цифровые инструменты, которые позволяют туристу распланировать свое путешествие подробно и точно всего в несколько кликов на онлайн-платформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Мостуризма Фото: предоставлено пресс-службой Мостуризма

Центр притяжения

На фоне роста цен на зарубежные направления отдых внутри страны стал заметно выгоднее. Ослабление рубля сделало отечественные курорты более доступными, и все больше туристов выбирают региональные путешествия. Инфраструктура также продолжает развиваться. Это стало следствием увеличения объема частных инвестиций в туристическую отрасль: в 2023 году финансовые вложения выросли на треть по сравнению с годом ранее — более 800 млрд руб. направлено на строительство и модернизацию гостиниц, обновление транспортного сообщения, улучшение придорожного сервиса. Что, соответственно, открыло для массового туризма новые регионы, ранее считавшиеся труднодоступными.

Финансовые показатели тоже говорят о росте отрасли: только за летние месяцы 2024 года оборот внутреннего туризма достиг 917 млрд руб.— плюс 24% к предыдущему году. Средний чек на поездку вырос до 86 тыс. руб., а 40% всех расходов приходится на туристов с высоким уровнем дохода (свыше 100 тыс. руб. в месяц). Это свидетельствует о формировании устойчивого премиального сегмента. По мнению экспертов, внутренний туризм в России выходит на траекторию устойчивого роста и становится важным фактором регионального развития.

Российские регионы пользуются все большей популярностью у туристов: в Краснодарский край в прошлом году съездили около 28 млн человек, в Санкт-Петербурге побывали 11,6 млн. Число туристов, отправившихся в Республику Алтай, увеличилось на 5% — до 2,7 млн человек. Устойчивый рост фиксируется в Дагестане, Самарской области, Хабаровском крае. Особенный интерес вызывает природный туризм: спрос на путешествия по Алтаю удвоился, турпоток в Кавказские Минеральные Воды и регионы Поволжья вырос на треть. Региональные власти все активнее продвигают свои уникальные туристические продукты и развивают инфраструктуру. Это говорит о том, что география предпочтений россиян становится все более разнообразной, а внутренний рынок — зрелым и многогранным.

Тем не менее статус туристического лидера уверенно удерживает Москва: в 2024 году столицу посетили около 26 млн человек. Популярность Москвы объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, это насыщенная программа культурных и городских мероприятий — от фестивалей и гастрономических ярмарок до масштабных спортивных и благотворительных акций. Только в рамках проекта «Лето в Москве» в 2025 году запланированы тысячи событий на открытых площадках, многие из которых бесплатны. Во-вторых, столица предлагает уникальное сочетание исторической среды и современной инфраструктуры — пляжные зоны, благоустроенные набережные, парки, гастромаркеты и музеи становятся частью туристического маршрута не только для гостей, но и для самих москвичей.

Кроме того, если для южных регионов туристический сезон традиционно сосредоточен в летние месяцы, то Москва показывает устойчивый круглогодичный поток, подтверждая статус не только деловой, но и культурной столицы страны.

В список наиболее интересных достопримечательностей Москвы входят Музей им. А. С. Пушкина, Дарвиновский и Еврейский музеи, Третьяковская галерея, Московская канатная дорога и многие другие места города. Москва привлекает туристов не только богатым историческим и культурным наследием, но и возможностью сочетать атмосферу города-курорта (пляжные зоны, набережные, зеленые территории) с инфраструктурой мегаполиса и обширной программой фестивалей, которые формируют ее современный туристический облик. Поэтому есть все основания рассчитывать на высокие показатели турпотока. Например, с 1 июня по 7 сентября в столице будет проходить масштабный городской проект «Лето в Москве», который охватит тысячи площадок по всему городу. Он вновь объединит все яркие благотворительные, культурные и спортивные мероприятия сезона, большинство из которых будут бесплатными и пройдут на открытом воздухе.

Набирают популярность и самостоятельные путешествия в столицу. По данным комитета по туризму Москвы, осматривать город без экскурсовода, используя цифровые сервисы, предпочитают 36% зарубежных туристов, а также 58% жителей РФ, в том числе 55% москвичей. Это соответствует общему тренду на соло-туризм и гибкую организацию поездки. В этом контексте востребованы платформы вроде RUSSPASS, позволяющие туристам самостоятельно планировать маршруты, бронировать билеты и выбирать объекты показа.

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Прямиком в бюджет

Устойчивый рост туристического потока в Москву все более ощутимо влияет на городскую экономику. По итогам 2024 года туристическая отрасль принесла в бюджет столицы порядка 235 млрд руб. Совокупный вклад сектора путешествий в экономику города оценивается в 1,7 трлн руб.— это рекордный показатель за последние годы, превысивший допандемийный уровень.

Туризм становится одним из системообразующих факторов, укрепляющих финансовую устойчивость мегаполиса. По данным столичного комитета по туризму, каждый рубль, вложенный в повышение туристической привлекательности Москвы, в 2023–2024 годах приносил в экономику в среднем 35,7 руб., из которых 5 руб.— прямые бюджетные поступления. Таким образом, эффект от вложений не ограничивается ростом количества гостей — он напрямую выражается в налоговых доходах, занятости и развитии городской среды.

Положительная динамика подкрепляется тем, что большая часть туристических расходов распределяется внутри города. Гости Москвы тратят средства на транспорт, проживание, питание, культурные мероприятия, сувениры и другие потребительские услуги. Это стимулирует спрос в смежных отраслях и формирует дополнительное потребление, которое оказывает мультипликативное воздействие на экономику.

Успешное развитие отрасли стало возможно благодаря инвестициям в развитие Москвы: 70% бюджетных расходов идут на повышение качества городской среды, жизни москвичей и косвенно делают столицу привлекательнее не только для горожан, но и для туристов.

Инвестиции в туризм — преимущественно инфраструктурные — являются значимым рычагом роста отрасли. Согласно официальным данным, около 70% бюджетных вложений в туристическую сферу направляется на повышение качества городской среды: благоустройство общественных пространств, обновление транспортной инфраструктуры, создание культурных и досуговых объектов. Такие вложения одновременно улучшают повседневную жизнь москвичей и делают город привлекательным для туристов — не только российских, но и иностранных.

На этом фоне растет и социальная лояльность. По данным опросов, 75% жителей Москвы считают свой город туристическим, а почти 70% отмечают пользу туризма для столицы. Примечательно, что туристическая привлекательность Москвы формируется не только за счет достопримечательностей, но и благодаря системным усилиям по превращению города в комфортное, благоустроенное и культурно насыщенное пространство.

Эксперты указывают, что логика вложений в туризм сегодня имеет долгосрочную перспективу. Отрасль демонстрирует высокий уровень возвратности инвестиций и продолжает расти. В этой связи инвестиционная активность в сегменте, по мнению участников рынка, должна не снижаться, а расширяться, включая в себя новые форматы — от цифровых платформ и событийного туризма до расширения гостиничной базы и развития пригородных маршрутов.

Текущие результаты подтверждают, что туризм — одна из наиболее рентабельных отраслей для Москвы. Высокая возвратность инвестиций, рост турпотока и увеличение бюджетных поступлений создают основу для дальнейшего развития. Эксперты подчеркивают, что продолжение вложений в инфраструктуру, событийный туризм и цифровые сервисы, такие как портал RUSSPASS, позволят Москве укрепить позиции на глобальном туристическом рынке.

Особое внимание следует уделить международному турпотоку, который в 2024 году вырос в основном за счет гостей из Азии и с Ближнего Востока. Развитие программ лояльности, упрощение визовых процедур и продвижение Москвы как центра делового туризма могут увеличить этот сегмент. Кроме того, инвестиции в экологичные проекты и «умную» инфраструктуру сделают город более привлекательным для молодого поколения путешественников.

Вдобавок к этому туризм в Москве — это не только экономический, но и социальный феномен, формирующий имидж города и повышающий качество жизни его жителей. Устойчивый рост отрасли и высокая возвратность вложений подтверждают: дальнейшее развитие туризма должно оставаться приоритетом для столичных властей.

Самостоятельность в тренде

Одним из наиболее заметных структурных сдвигов в российском туризме последних лет стал переход к модели самостоятельных поездок. По оценкам экспертов, в 2024 году около 80% россиян организовывали путешествия без участия туроператоров — этот показатель продолжает расти. В 2019 году подобных туристов было менее 40%. Сегодня цифровые технологии — от сервисов бронирования до навигационных приложений — становятся основой персонализированного туристического опыта.

Тренд на соло-путешествия поддерживается сразу несколькими факторами. Во-первых, самостоятельное планирование зачастую оказывается более экономичным. Во-вторых, цифровые платформы обеспечивают высокий уровень удобства: пользователю достаточно нескольких шагов, чтобы сформировать маршрут, подобрать жилье, приобрести билеты и экскурсии. При этом турист сохраняет гибкость — может менять планы в зависимости от погодных условий, событийной повестки или личных предпочтений.

Изменения в поведении потребителей синхронизированы с общей цифровой трансформацией сервисной экономики. Туризм становится частью единой технологической экосистемы, в которой мобильные решения обеспечивают полное сопровождение — от выбора направления до навигации на месте. В этом контексте важную роль играют универсальные цифровые платформы.

Наиболее масштабным примером такого решения выступает RUSSPASS — экосистема, созданная по инициативе правительства Москвы. Сервис позволяет формировать маршруты по 85 регионам России, бронировать билеты, отели, экскурсии и события в едином окне. Только с начала года количество обращений к сервису составило 13 млн — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Особенность RUSSPASS в том, что предприниматели, музеи и экскурсоводы могут самостоятельно добавлять свои предложения, проходя модерацию через личный кабинет. Это делает платформу не только инструментом для туриста, но и каналом сбыта для малого бизнеса. Сегодня в системе представлено более 50 тыс. туристических продуктов.

Сервис активно внедряет персонализированные рекомендации на базе ИИ и расширяет интеграции с внешними платформами — от систем бронирования жилья до агрегаторов гастрономических туров. Ожидается дальнейшее развитие AR-механик и голосовых интерфейсов.

Таким образом, цифровизация перестала быть просто технологическим трендом: она изменила структуру туристического рынка. Универсальные цифровые решения превращают туризм в управляемую, масштабируемую систему. Это позволяет не только повышать качество туристического сервиса, но и создавать точки роста в регионах, ранее слабо представленных на туристической карте страны.

Технологическое покрытие

Уже сегодня платформа RUSSPASS покрывает 85 регионов России и предлагает свыше 50 тыс. туристических продуктов — от билетов и экскурсий до маршрутов, гостиниц и событий. Платформа поддерживает концепцию «путешествие — как сервис»: пользователь может в один клик сформировать индивидуальный маршрут, выбрать объекты посещения, забронировать жилье и транспорт, получить персональные рекомендации и сохранить маршрут в приложении.

Сервис активно развивается и с точки зрения технологий. Внедрение ИИ для персонализации контента, работа с дополненной реальностью, интеграции с внешними цифровыми платформами бронирования жилья и заказов экскурсий делают RUSSPASS гибким, масштабируемым и релевантным для разных сегментов аудитории — от соло-туристов до семей с детьми.

По словам директора дивизиона RUSSPASS Натальи Михейкиной, одна из ключевых задач платформы — обеспечить прозрачный и эффективный канал взаимодействия между участниками отрасли и конечным пользователем. Для этого действует отдельная профессиональная среда — «RUSSPASS.Бизнес», где предприниматели получают доступ к аналитике, мероприятиям и механизмам цифрового продвижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Михейкина, директор дивизиона RUSSPASS

Фото: Предоставлено пресс-службой Мостуризма, Предоставлено Проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы Наталья Михейкина, директор дивизиона RUSSPASS

Фото: Предоставлено пресс-службой Мостуризма, Предоставлено Проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы

Функционал сервиса выходит далеко за рамки классического бронирования: здесь доступны планировщик маршрутов, календарь городских событий, интеграция с геолокацией, удобный каталог культурных и природных объектов, а также рекомендации, основанные на интересах пользователя. Контентная часть тоже не отстает: «RUSSPASS Журнал» и соцсети проекта формируют контекст — рассказывают о регионах, маршрутах, мероприятиях, новых культурных инициативах.

Сегодня платформа RUSSPASS является не только технологическим продуктом. Благодаря участию столицы и вовлеченности бизнеса сервис стал примером того, как цифровая платформа может служить драйвером развития всей отрасли.

Это показывает, как гибкое технологическое решение может расширять границы внутреннего туризма, вовлекая в него новые территории и аудитории. «RUSSPASS стала примером того, как цифровая платформа может объединить интересы туристов, бизнеса и государства. Ее успех обусловлен фокусом на персонализацию, технологические инновации и поддержку регионов,— говорит Наталья Михейкина.— Для путешественников это удобный и гибкий инструмент, для бизнеса — канал продвижения, а для регионов — возможность иметь витрину полного спектра продуктов: от событий до жилья».

По словам госпожи Михейкиной, продолжение инвестирования в развитие платформы, включая ИИ, кибербезопасность и интеграцию с международными сервисами, позволит RUSSPASS укрепить роль драйвера внутреннего туризма и вывести регионы на новый уровень экономического развития. В условиях роста спроса на самостоятельные путешествия платформа останется ключевым звеном, делающим туризм в России доступным, современным и разнообразным.

Дарья Бошель