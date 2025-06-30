Свердловские власти выделили 30 млн рублей поставщикам рыбы

Производители товарной рыбы в Свердловской области получат более 30 млн рублей из регионального бюджета в 2025 году. Такое решение принято врио губернатора Денисом Паслером, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средства помогут поставщикам карпа, лосося и осетра компенсировать затраты на рыбопосадочный материал, корма, обновление оборудования и транспортировку рыбы. «На территории Среднего Урала сформированы 87 рыбоводных участков общей площадью почти 9,5 тыс. га, где есть все условия для выращивания различных видов рыб. Активно развиваются хозяйства, созданные на пяти водоемах-охладителях: Белоярском, Рефтинском, Нижнетуринском, Верхнетагильском и Исетском водохранилищах»,— рассказал господин Паслер.

Основной способ производства рыбы в регионе — садковые хозяйства, где разводят форель и карпов. В открытых водоемах выращивают сиговые и карповые виды рыб. Компании «Живой осетр» и «Уральская рыбная компания» увеличивают объемы производства осетра и форели, используя системы замкнутого водоснабжения в бассейнах, которые находятся в закрытых помещениях, где вне зависимости от времени года созданы оптимальные условия для производства продукции.

Ранее Денис Паслер выделил почти 70 млн руб. для поддержки фермеров и сельхозкооперативов региона. Средства направят на гранты «Агростартап» и компенсацию части затрат на технику и оборудование.

Ирина Пичурина