Банки конкурируют за зарплатных клиентов

По данным Frank RG, за три года рынок зарплатных проектов в России вырос более чем на 40% и достиг 74 трлн руб. При этом число зарплатных клиентов сократилось больше чем на 1 млн. На фоне этих изменений банки все чаще конкурируют не только за компании, но и за сотрудников, особенно после того, как возможность свободно выбирать банк для получения зарплаты стала реально востребованной. С подробностями — Илья Сизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как поясняет начальник департамента развития зарплатного бизнеса Газпромбанка Наталья Реймер, сегодня зарплатный проект — это уже не просто канал для выплат, а полноценный инструмент выстраивания долгосрочных отношений с клиентами: «Выросла значимость зарплатного проекта как инструмента комплексного привлечения клиентов. Это означает для нас сниженные риски уже на входе и возможность более полного продуктового охвата. Возможность свободного выбора банка, конечно, мотивирует нас постоянно развивать продукт. Мы должны предлагать новые сервисы, услуги, которые выходят за рамки финансовых. Например, мы видим рост интереса к партнерским скидкам, подписочным услугам. Они больше нацелены на решение ежедневных задач клиентов, помогают в части мобильной связи, можно получить скидку в любом магазине, решить вопросы по бронированию. То есть это больше daily-сервис».

Между тем предложения банков для компаний становятся все разнообразнее. В зарплатные проекты добавляют опции, которые раньше предлагали только в индивидуальном порядке: персональные менеджеры, доставка карт, бонусные программы. Так, например, Газпромбанк расширяет сервисы зарплатного проекта. Компании получают бесплатное обслуживание, единый реестр выплат и возможность перечислять зарплату без комиссий даже на карты сторонних банков. А руководители в рамках того же проекта могут пользоваться премиальным обслуживанием на специальных условиях и получать бесплатные проходы в бизнес-залы аэропортов или баллы Fitmost для посещения фитнес-клубов и спа. Новые подходы в работе банков нужны еще и на фоне ситуации с занятостью, отмечает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Зарплатные проекты — это самый простой и понятный способ предлагать клиентам другие продукты по более выгодным условиям.

В России становится гораздо больше индивидуальных предприятий, самрзанятых. Более активно к процессу работы с зарплатными клиентами должен подключаться розничный бизнес. Если раньше основная нагрузка ложилась, конечно, на корпоративный бизнес, потому что задача была заманить предприятие в качестве зарплатного клиента, а не человека, то сейчас уже банки должны думать, как работать лучше с малым бизнесом, с самозанятыми и ИП, создавать для них условия. Потому что таких зарплатных клиентов в российской экономике становится больше».

По оценкам аналитиков, для банков ключевым каналом остается заключение зарплатных договоров с работодателями. Но сегмент индивидуальных зарплатных клиентов (самозанятых) постепенно становится все значимее. Они пока в меньшинстве, но более активны, а значит, конкуренция за них будет только расти.