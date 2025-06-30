Две белгородки пострадали при ударе дрона по автомобилю

В городе Шебекино Белгородской области из-за удара беспилотника ВСУ по автомобилю ранения получили две местные жительницы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородки самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, где им оказали медпомощь. Для дальнейшего лечения жительниц доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Также из-за атаки дрона пострадал автомобиль.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов