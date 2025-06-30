Глава СКР потребовал доклад о травмировании детей на базе отдыха в Кыштыме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании двух шестилетних девочек в Кыштыме. Инцидент произошел в июне на базе отдыха «Хутор Увильды», где на детей упали ворота. Пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба СКР.

Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Происшествие случилось 26 июня. Выдвижные ворота упали, когда три девочки пытались их закрыть. Следствие установило, что 52-летний предприниматель, ответственный за эксплуатацию ворот, не обеспечил их безопасность.

Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Алексею Колбасину предоставить доклад о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.