СК возбудил дело по факту падения ворот на двух девочек в Кыштыме

В одном из гостевых комплексов в Челябинской области ворота упали на двух девочек шести и семи лет. Дети госпитализированы. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось днем 26 июня в поселке Рипус Кыштымского городского округа. По данным следствия, 52-летний индивидуальный предприниматель ненадлежащим образом исполнил возложенные на него обязанности по безопасной эксплуатации выдвижных ворот, установленных на въезде на территорию гостевого комплекса «Хутор Увильды». В результате ворота упали, когда их пытались закрыть три отдыхающие в гостинице девочки, две из них получили серьезные травмы, сообщает следствие. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.