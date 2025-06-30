Ставрополь оказался в топ-15 среди регионов РФ по жилищному строительству

Ставрополь занял 13-е место в российском рейтинге жилищного строительства, поднявшись с 22-й позиции годом ранее, сообщили аналитики РИА Новости. По всей России в 2024 году ввели в эксплуатацию 107,8 млн кв. м жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В краевом центре на одного жителя пришлось 1,075 кв. м введенного жилья. Общий объем готовых к заселению площадей составил 602 тыс. кв. м.

Среди городов Северо-Кавказского федерального округа лидирует Грозный, занявший второе место в общероссийском рейтинге. Черкесск расположился на восьмой строчке, Владикавказ — на десятой. Нальчик оказался на 27-м месте, Махачкала — на 35-м.

Николай Аксенов