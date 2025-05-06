Вторичные признаки культурного наследия

В комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) от физлица поступило обращение о включении вестибюля станции метрополитена «Парк Победы» в список объектов культурного наследия (ОКН), следует из документов на сайте ведомства. Ранее похожее заявление (но с другой аргументацией) в КГИОП уже поступало и было отклонено. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что и в этот раз внести вестибюль в список ОКН не удастся. Уже в июне по плану должны начаться работы по реконструкции «Парка Победы», которые предполагают строительство нового здания для станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В здании спроектируют купол диаметром 18 метров, витражный фасад и мозаичные панно. Одно из панно на фасаде изобразит Георгия Победоносца, попирающего змея. Вторую картину Нарвских ворот установят над эскалаторами

Фото: Архитектурная мастерская Сахновского В здании спроектируют купол диаметром 18 метров, витражный фасад и мозаичные панно. Одно из панно на фасаде изобразит Георгия Победоносца, попирающего змея. Вторую картину Нарвских ворот установят над эскалаторами

Фото: Архитектурная мастерская Сахновского

Генподрядчика на реконструкцию станции площадью 953,6 кв. м выбрали два месяца назад. Контракт на 3,2 млрд рублей заключили с АО «Эн-Системс». Компании необходимо до 16 августа 2027 года построить двухэтажное здание с подвальным этажом и благоустроить прилегающую территорию. В 2021 году проект работ согласовал Градостроительный совет города.

План реконструкции в стиле неомодернизма разработала Архитектурная мастерская Сахновского, которая также занималась реконструкцией внутренних дворов Михайловского дворца и обновлением вестибюля «Электросилы». В здании спроектируют купол диаметром 18 м, витражный фасад и мозаичные панно. Одно из панно на фасаде изобразит Георгия Победоносца, попирающего змея. Вторую картину с изображением Нарвских ворот установят над эскалаторами. Высота вестибюля составит около 10 м вместе с куполом, а вход будет находиться со стороны Бассейной улицы.

Именно с предлагаемым архитекторами внешним видом станции не согласились градозащитники, так как старый вестибюль снесут в рамках ремонта. Станция метро «Парк Победы» была открыта в апреле 1961 года. Наземный вестибюль выполнен по стандартному проекту, а аналогичные павильоны были построены на станциях «Электросиле», «Фрунзенской» и «Горьковской» (последние две уже демонтированы.— «Ъ-СПб»). Тем самым, если демонтировать объект, то схожее здание станции в городе останется только у «Электросилы», которую тоже планируют снести. Дополнительно урбанистов не устроило использование других материалов для отделки объекта, после чего общественники решили обратиться в Смольный.

В первый раз КГИОП отказался вносить «Парк Победы» в список ОКН в октябре прошлого года. Тогда спецкомиссия заявила, что станция, как и вестибюль «Электросилы», не имеет историко-культурной ценности. Вновь заявление об этом поступило, по информации градозащитницы Ольги Ястребовой, в ведомство 28 апреля, на решение комитету отводится 90 дней.

Окончательное решение о включении вестибюля в перечень или об отказе должны опубликовать не позднее 27 июля. При положительном вердикте объект внесут в реестр и проведут историко-культурную экспертизу для окончательного включения в список памятников. До завершения рассмотрения заявления снести вестибюль не выйдет из-за вводимых на объект ограничений. «Согласно 73-ФЗ, на период установления историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, снос такого объекта запрещается»,— объяснили в комитете.

Однако пока сроки закрытия станции на реконструкцию остаются прежними: июнь 2025 года. Аналогичные шаги градозащитники предпринимали и в случае с демонтажем «Фрунзенской». Тем более что причины признания здания объектом культурного наследия, как следует из документов в распоряжении «Ъ-СПб», остались теми же, что и в прошлой версии заявления.

Собеседники издания считают, что вероятность удовлетворения просьбы маловероятна из-за отсутствия исторической ценности. Вестибюль является лишь типовым объектом, который нуждается в перестройке из-за повышенного пассажиропотока на Московско-Петроградской «синей» ветке в часы пик. Хотя на время закрытия станции, как уточнили в Центре транспортного планирования, трафик удастся нормализовать благодаря усилению автобусного маршрута № 50. Будут ли поддерживать инициативу во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), неизвестно. На запрос «Ъ-СПб» в петербургском отделении, где до декабря прошлого года прошлого года проверяли легитимность президиума, не ответили.

Стефания Барченкова