В Екатеринбурге здание ЕГТИ на ул. Вайнера отреставрируют за 198 млн руб.

Здание женской гимназии на ул. Вайнера, 2 в Екатеринбурге планируют отреставрировать за 198 млн руб., следует из данных на сайте Госзакупок. Дом признан объектом культурного значения (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Андрея Альшевских Фото: telegram-канал Андрея Альшевских

Заказчиком реставрации выступает Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ), поскольку в здании располагается учебный корпус. Подрядчик должен будет отремонтировать стены и кровлю, лестницы и крыльцо, электропроводку и инженерные коммуникации, а также обновить окружающее благоустройство.

Заявки принимают с 30 июня по 8 июля, итоги подведут 9 июля. Работы должны провести до конца 2026 года.

Согласно научно-проектной документации, двухэтажное здание было построено между 1856 и 1880 гг. как главный дом усадьбы купца В. Я. Атаманова. В начале XX века здание арендовало частное женское училище А. Е. Румянцевой, позднее ставшее гимназией. Сейчас в здании четыре этажа, его конструкция была усилена в XX веке.

В январе этого года депутат государственной думы от «Единой России» Андрей Альшевских заявлял, что на ремонт здания Министерство культуры РФ выделило 145 млн руб. Полностью завершить ремонт планируют в 2027 году.

Анна Капустина