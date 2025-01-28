Здание театрального института Екатеринбурга отремонтируют за 149 млн рублей

Министерство культуры РФ выделило на ремонт здания Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ) 149,35 млн руб., сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских в своем telegram-канале. С обращением о ремонте он обратился в минкульт почти год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Андрея Альшевских Фото: telegram-канал Андрея Альшевских

Согласно документу, который подписал врио министра культуры России Сергей Першин, ремонт начнется в 2025 году с кровли и фасада, завершить его планируется в 2027 году. Также будут проведены работы по обновлению инженерных коммуникаций, системы безопасности и внутренних помещений.

Екатеринбургский государственный театральный институт основан 20 августа 1985 года, он располагается в здании на улице Вайнера, 2, также у него есть учебный театр.

Ирина Пичурина