Даниил Медведев вылетел без задержки

Первый день Wimbledon, стартовавшего в понедельник, 30 июня, в Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, был отмечен несколькими неожиданными результатами. Одним из самых крупных сюрпризов стало поражение девятой ракетки мира Даниила Медведева от француза Бенжамена Бонзи, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 64-е место и доказавшего свое преимущество в четырех партиях. Выбыл из борьбы и датчанин Хольгер Руне, который стоит в мировой классификации на одну строчку выше россиянина, а прошлогодний чемпион испанец Карлос Алькарас лишь в пяти сетах справился с 38-летним итальянским ветераном Фабио Фоньини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 14 эйсов Даниила Медведева (на фото) в матче с Бенжаменом Бонзи, не помогли ему успешно начать свой путь по сетке Wimbledon

Фото: Isabel Infantes / Reuters 14 эйсов Даниила Медведева (на фото) в матче с Бенжаменом Бонзи, не помогли ему успешно начать свой путь по сетке Wimbledon

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Первые матчи Даниила Медведева на Roland Garros и Wimbledon в этом году проходили в разных условиях. Пять недель назад в Париже была пасмурная и влажная погода, а сейчас в большей части Западной Европы установилась аномальная жара, в понедельник в Лондоне было более 32 градусов и организаторы травяного мейджора зафиксировали температурный рекорд его первого дня. Однако результаты первой ракетки России оказались идентичными. В обоих случаях он сразу уступил соперникам, которые находятся во второй половине топ-100. На французском грунте это был британец Кэмерон Норри, а на британской траве — француз Бенжамен Бонзи. И еще на этот раз вместо полноценного пятисетового марафона дело ограничилось четырьмя партиями.

Надежды на то, что недавний выход в финал на турнире в Галле поможет Медведеву почувствовать уверенность на экваторе сезона, складывающегося для него весьма скверно, не сбылись.

Не подкрепив 14 эйсов агрессивностью на задней линии, которая требовалась для того, чтобы чаще переигрывать в розыгрышах быстрого и цепкого Бонзи, он ближе к концу встречи выглядел обреченным.

Одним из ключевых стал пятый гейм третьей партии, в котором Медведев имел три брейк-пойнта. Взяв перед этим второй сет и уравняв ситуацию в матче, он был близок к тому, чтобы совершить коренной перелом, но не использовал свой шанс, а затем неудачно провел уже второй тай-брейк, по ходу которого вел — 2:0. В четвертой партии Бонзи, неутомимо бегавший по всему корту, не раз пробивавший оборону Медведева разящими ударами с задней линии и ловко действовавший у сетки, уже имел полное преимущество.

В итоге — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 за 3 часа 7 минут.

Француз, который прошлой осенью на турнире в Метце обыграл норвежца Каспера Рууда, на тот момент — седьмую ракетку мира, одержал свою вторую победу над представителем первой десятки. Медведев же второй раз выбыл на старте двух мейджоров подряд. Причем впервые это случилось в самом начале его карьеры — в 2017 году, когда он сначала проиграл на Australian Open, а на Roland Garros тоже встречался с Бонзи и снялся в четвертом сете.

После игры Медведев, чья неудачная серия на турнирах Большого шлема с учетом поражения во втором круге Australian Open достигла уже трех матчей, признался, что соперник был очень хорош. «Сегодня Бенжамен почти не промахивался. Если будет так же играть дальше, то дойдет минимум до четвертого круга»,— сказал россиянин, который на словах спокойно воспринял свою очередную неудачу. «Если бы не результат в Галле, я бы сказал, что мне определенно чего-то не хватает. Но в этом году я проиграл много упорных матчей. Когда начну их выигрывать, то смогу подняться в рейтинге. Возможно, я буду волноваться, если закончу этот год где-то на пятнадцатом месте. Но сейчас повода для волнений нет»,— отметил он.

Время для того, чтобы поправить свои дела, у Медведева действительно еще есть. Хотя его не так уж и много.

До итогового турнира АТР, который россиянин не пропускал с 2019 года, остается четыре месяца. За это время пройдут пять крупных состязаний — US Open и четыре «мастерса» — в Торонто, Цинциннати, Шанхае и Париже. Каждое из них он выигрывал по одному разу.

Если Медведев сумеет резко прибавить в ближайшие недели, то он еще сможет побороться за место в топ-10. Но пока, если судить по результатам, особых предпосылок к этому нет. Успешное выступление в Галле, где россиянин, даже показав хороший теннис, уступил Александру Бублику, пока выделяется на общем фоне. И через две недели, не защитив 800 рейтинговых очков, заработанных в прошлом году за выход в полуфинал Wimbledon, он с 9-го места в рейтинге опустится минимум на 14-е. Так низко Медведев не стоял с мая 2019 года. Да и по очкам, набранным с начала сезона, он идет лишь 16-м, отставая от первой восьмерки примерно на 300 баллов, причем по итогам Wimbledon этот отрыв увеличится.

Первый круг Wimbledon Мужчины. Фрэнсис Тиафо (США, 12)—Эльмер Мёллер (Дания) 6:3, 6:4, 6:2. Бенжамен Бонзи (Франция)—Даниил Медведев (Россия, 9) 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2. Валентен Руайе (Франция)—Стефанос Циципас (Греция, 24) 6:3, 6:2, отказ. Николас Харри (Чили)—Хольгер Руне (Дания, 8) 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. Нуну Боржиш (Португалия)—Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:0. Лучано Дардери (Италия)—Роман Сафиуллин (Россия) 7:6 (7:3), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:1. Карен Хачанов (Россия, 17)—Маккензи Макдональд (США) 7:5, 6:4, 6:4. Карлос Алькарас (Испания, 2)—Фабио Фоньини (Италия) 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1. Андрей Рублев (Россия, 14)—Ласло Джере (Сербия) 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6). Женщины. Элина Свитолина (Украина, 14)—Анна Бондарь (Венгрия) 6:3, 6:1. Сонай Картал (Великобритания)—Елена Остапенко (Латвия, 20) 7:5, 2:6, 6:2. Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Карсон Брэнстин (Канада) 6:1, 7:5. Диана Шнайдер (Россия, 12)—Моюка Утидзима (Япония) 7:6 (7:5), 6:3. Мэдисон Кис (США, 6)—Елена-Габриэла Русе (Румыния) 6:7 (4:7), 7:5, 7:5. Аманда Анисимова (США, 13)—Юлия Путинцева (Казахстан) 6:0, 6:0. Камилла Рахимова (Россия)—Аои Ито (Япония) 5:7, 6:3, 6:2.

Медведевское фиаско стало не единственной неудачей, которую потерпели представители мужской первой десятки в понедельник. Выбыл из борьбы и восьмой номер рейтинга датчанин Хольгер Руне, который не удержал преимущество в две партии в матче против чилийца Николаса Харри, пробивавшегося в основную сетку через квалификацию.

А вот на Центральном корте, на который, согласно уимблдонской традиции, первым вышел прошлогодний чемпион испанец Карлос Алькарас, сенсации не произошло. Близкий к завершению своей карьеры 38-летний итальянец Фабио Фоньини, поймав кураж и временами игравший очень красиво, заставил главного фаворита турнира изрядно понервничать, но Алькарас все же спасся в пяти партиях после 4 часов 37 минут борьбы.

Что касается остальных российских представителей в мужской сетке, то кроме Медведева неудачно выступил еще и четвертьфиналист Wimbledon 2023 года Роман Сафиуллин, не совладавший с итальянцем Лучано Дардери. Зато Карен Хачанов достаточно убедительно переиграл американца Маккензи Макдональда, а Андрей Рублев в четырех партиях победил серба Ласло Джере, который на седьмом матчболе у россиянина допустил двойную ошибку.

Евгений Федяков