ФСБ задержала двух жителей ДНР за вылов краснокнижных рыб

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали двух жителей Донецкой народной республики по подозрению в добыче и сбыту краснокнижных рыб, сообщила пресс-служба регионального ФСБ. По данным ведомства, мужчины выловили в Азовском море 74 особей редких осетровых рыб и планировали их продать.

На основании материалов ФСБ региональный СКР возбудил в отношении мужчин уголовное дело по ч.3 ст. 258.1 УК (незаконная добыча видов, занесенных в Красную книгу). В пресс-службе СКР также заявили, что подозреваемые вылавливали рыбу с января 2024 года по апрель 2025-го.

Полина Мотызлевская