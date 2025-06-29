Четыре человека пострадали в тяжелой аварии на трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту серьезного ДТП с пострадавшими в Ленинградской области. Дорожный инцидент произошел 29 июня в 14:50 на 261-м километре автодороги Р-21 «Кола».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 73-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Renault под управлением 58-летнего водителя.

В результате ДТП 54-летняя пассажирка французской иномарки была госпитализирована в тяжелом состоянии, 13-летний пассажир — в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу попали оба водителя, их состояние оценивается как среднее.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель Lada скончался после столкновения со светофором в Петербурге.

Андрей Цедрик