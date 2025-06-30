Кинопиратам разглядели выгоду

Онлайн-кинотеатры увидели выгоду для пиратов в требованиях о прокатных удостоверениях для сетевого контента. Отраслевое объединение Медиа-коммуникационный союз обратился к законодателям с просьбой доработать правила выдачи разрешений. На рынке говорят о рисках чрезмерной бюрократизации для легальных игроков, при этом серые сервисы и видеохостинги их не несут. Какими окажутся правила игры для сетевого кинопроката? Разбирался Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Медиа-коммуникационный союз объединяет наиболее крупных игроков, например, «Триколор», «Газпром-медиа», онлайн-кинотеатр «Иви», «Первый канал». Изменения прошли первое чтение в Госдуме и предполагают запрет выдачи удостоверений, если трактовка ценностей в фильмах находится за рамками так называемой традиции.

Сервисы видят в этом риск перетока аудитории на ресурсы, оставшиеся вне регулирования, объясняет кинообозреватель Иван Афанасьев. По его словам, на деле не выйти за рамки ограничений онлайн-кинотеатрам практически невозможно: «Что будет делать, например, VK Video и подобные сервисы, которые выкладывают фильмы и сериалы? Обяжут ли Rutube получать прокатное удостоверение на то, на что получить его невозможно? Что делать, например, с гигантскими по хронометражу корейскими дорамами? Они все это будут действительно отсматривать? Наверное, придется на какое-то время значительную часть контента просто изъять. Зрители посмотрят на пустые витрины онлайн-кинотеатров, отменят подписки. Гораздо проще заплатить 1 млн руб. штрафа, чем схлопнуться».

По данным «Кинопоиска», сейчас у 90% контента в онлайн-кинотеатрах прокатного удостоверения нет. При этом они будут требоваться на все единицы выходящего контента. Это негативно отразится на процессе производства сериалов, которые выходят на легальных площадках, полагает программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина: «Сейчас, согласно технологии, серия закончена, и она выходит в эфир. Теперь получается, что сериал должен быть снят целиком, и только потом его начнут выпускать по сериям. Мы получим дополнительное регулирование, и это приведет к бюрократизации процесса. Пока все оформят и проверят, от выхода сериала будет не тот эффект. А нам же хочется все-таки высказываться на актуальные темы. Все окажемся в зале ожидания».

Минкультуры, если обещанного баланса интересов хостингов и кинотеатров найдено не будет, сможет вносить изменения в уже выданные разрешения. Но есть те, кто выпадает из поля зрения, обращает внимание главный редактор Film.ru Александр Голубчиков: «Рекламу пиратского кинотеатра, который показывает все подряд, можно встретить в приложениях банков, и эти ребята не подчиняются никаким законам. С учетом предложений до марта 2026 года это даст возможность подготовиться. Есть необходимость получать прокатное удостоверение для онлайна, но нет необходимости оформлять его для показа по телевидению. И если еще и все эти каналы начнут подавать заявки на получение "прокатника", вот тут-то у нас регулятор и рухнет».

Включение в регуляторику хостингов проблему не решит, отмечает главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «Онлайн-кинотеатры обозначают несправедливость. При этом если сделать так, чтобы закон распространялся на всех, то его исполнение станет еще более затруднительным, потому что реализация получения "прокатника" на каждую единицу контента в социальных сетях — это какие-то нереальные объемы».

Пока нормы распространяются на 23 юридических лица из Реестра аудиовизуальных сервисов. Они просят учесть специфику показа в интернете. В Госдуме ко второму чтению пообещали выработать «оптимальный баланс», ведь по словам соавтора требований депутата Антона Горелкина, на Охотном ряду есть заинтересованность «в продолжении роста аудитории онлайн-кинотеатров».

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Станислав Крючков, Юлия Савина