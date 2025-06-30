ФАС выявила картель при ремонте дорог в Волгограде

Федеральная антимонопольная служба выявила картель на торгах по ремонту дорог в Волгограде. Его сумма составила 1,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дела о нарушении антимонопольного законодательства возбуждены в отношении ООО «Дом-Строй», ООО «Дорстрой-34» и ООО «Астрол-ДСК», говорится в сообщении ФАС. Компании занимались ремонтом дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Антимонопольная служба неоднократно выявляла картели при ремонте и строительстве дорог в рамках нацпроекта. В декабре 2024 года ФАС раскрыла картель на 15 млрд руб. в Ставрополье и на Кубани, в марте 2025-го – на 1,9 млрд руб. в Дагестане.