Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП на алтайской трассе

В Алтайском крае в столкновении двух иномарок погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил ресурс МВД медиа.

Авария, по данным Госавтоинспекции, произошла сегодня на 187 км автодороги А-322 (Шипуновский район). Водитель Kia Forte выехал на встречную полосу и врезался в Honda Odyssey. В результате аварии, по предварительным данным, погибли шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние. Личности погибших устанавливаются. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело, ход следствия поставил на контроль начальник регионального главка МВД России Сергей Камышев.

Как рассказали в прокуратуре региона, по поручению главы надзорного ведомства Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.

Илья Николаев