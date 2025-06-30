«Бавария» вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира по футболу

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» обыграл бразильский «Фламенго» со счетом 4:2 и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Navarro / Reuters Фото: Sam Navarro / Reuters

Матч прошел на Hard Rock Stadium в Майами. На шестой минуте встречи гол в свои ворота забил защитник «Фламенго» Эрик Пульгар. В составе «Баварии» отметились Гарри Кейн (9-я и 37-я минуты) и Леон Горецка (31-я). У «Фламенго» отличились Жерсон (33-я) и Жоржиньо (55-я, с пенальти).

Следующим соперником «Баварии» станет действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен», который разгромил (4:0) американский «Интер Майами» в 1/8 финала. Матч между «Баварией» и ПСЖ пройдет 5 июля на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Клубный чемпионат мира впервые проходит с участием 32 команд. Финал турнира пройдет 13 июля.

Таисия Орлова