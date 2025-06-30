Заключен контракт на реставрацию здания Волковского театра

Контракт на реставрацию здания Волковского театра в Ярославле заключен с ФГУП «Центральные Научно-реставрационные Проектные Мастерские» («ЦНПРМ»), которое реставрировало в Москве театр Наций, МХАТ, цирк и консерваторию. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что министерство культуры РФ ищет компанию, которая займется доработкой проектной документации, разработкой рабочей документации и работами по реставрации и приспособлению к современному использованию здания театра. Начальная стоимость контракта составляла 599,9 млн руб., победитель торгов предложил выполнить работы за 569,9 млн руб. Срок выполнения всего комплекса работ по контракту — до 28 февраля 2028 года.

Напомним, что именно ФГУП «ЦНПРМ» первоначально занималось разработкой проекта реставрации Волковского театра. Тогда сообщалось, что цель реставрации — максимально приблизить театр к тому облику, который он имел в год своего создания. В рамках проекта планировали создать новую сцену под куполом театра, отреставрировать историческую и камерную сцены.

Еще в 2022 году проект был согласован Минкультом, поддержал его и художественный руководитель театра Сергей Пусекпалис, погибший в ДТП в 2022 году. Однако после этого на протяжении трех лет информации о реализации проекта не было. Первоначально завершить реставрацию планировалось к 275-летию Волковского театра, которое празднуется в 2025 году.

Подробнее о прежнем проекте реставрации Волковского театра — в материале «Мы хотим вернуть утраченное».

Алла Чижова