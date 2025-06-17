Объявлена закупка на реставрацию здания Волковского театра

Здание театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле планируют отреставрировать за почти 600 млн руб. Документация для поиска подрядчика уже размещена на портале госзакупок. Заказчиком выступает Министерство культуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Начальная цена работ составляет 599,995 млн руб. Подрядчику предстоит работать с уже готовыми проектными решениями, которые требуют доработки. Все изменения будут согласовываться с театром. Подрядчик должен иметь специальное разрешение на реставрацию. Работы начнутся после заключения госконтракта и продлятся до 20 октября 2027 года. Акт приемки должен быть сдан не позднее 28 февраля 2028 года.

Сумма на проектирование составляет 10,655 млн руб., а на реставрацию и приспособление — 589,34 млн руб. Подрядчика планируют выбрать до 18 июня 2025 года.

Антон Голицын