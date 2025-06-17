Объявлена закупка на реставрацию здания Волковского театра
Здание театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле планируют отреставрировать за почти 600 млн руб. Документация для поиска подрядчика уже размещена на портале госзакупок. Заказчиком выступает Министерство культуры РФ.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Начальная цена работ составляет 599,995 млн руб. Подрядчику предстоит работать с уже готовыми проектными решениями, которые требуют доработки. Все изменения будут согласовываться с театром. Подрядчик должен иметь специальное разрешение на реставрацию. Работы начнутся после заключения госконтракта и продлятся до 20 октября 2027 года. Акт приемки должен быть сдан не позднее 28 февраля 2028 года.
Сумма на проектирование составляет 10,655 млн руб., а на реставрацию и приспособление — 589,34 млн руб. Подрядчика планируют выбрать до 18 июня 2025 года.