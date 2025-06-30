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Школьница исчезла в Пятигорске после прогулки

В Пятигорске ищут пропавшую 15-летнюю девочку со скейтбордом

Полиция Пятигорска разыскивает 15-летнюю Валентину Алехину, которая исчезла 29 июня после выхода из дома со скейтбордом. Об этом сообщает пресс-служба полиции города в своем Telegram-канале.

Фото: Полиция Пятигорска

Фото: Полиция Пятигорска

Валентина Игоревна Алехина родилась в 2010 году. Сотрудники отдела МВД по городу Пятигорску проводят комплекс мероприятий для установления местонахождения пропавшей.

Приметы девочки: нормальное телосложение, темные волосы, карие глаза. При себе она имела скейтборд.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Алехиной, обращаться по адресу: Пятигорск, ул. Рубина, 2, или по телефонам 02, 102 (с мобильного), (8793) 369-250.

Тат Гаспарян

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