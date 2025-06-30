Концерт оркестра под управлением Гергиева состоится в Ярославле

Погодные условия 30 июня не приведут к отмене концерта сводного оркестра Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева в Ярославле. Об этом сообщили в областном министерстве культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Концерт, который состоится в 19:00 на Советской площади, станет завершением «Театральной недели», посвященной 275-летию Волковского театра. Как заверяет минкульт, концерт состоится в любую погоду.

При этом 29 июня большой концерт Ярославского губернаторского симфонического оркестра под управлением Василия Валитова, который должен был пройти на Советской площади, был отменен ввиду неблагоприятных погодных условий.

Алла Чижова