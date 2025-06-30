Концерт оркестра под управлением Гергиева состоится в Ярославле
Погодные условия 30 июня не приведут к отмене концерта сводного оркестра Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева в Ярославле. Об этом сообщили в областном министерстве культуры.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Концерт, который состоится в 19:00 на Советской площади, станет завершением «Театральной недели», посвященной 275-летию Волковского театра. Как заверяет минкульт, концерт состоится в любую погоду.
При этом 29 июня большой концерт Ярославского губернаторского симфонического оркестра под управлением Василия Валитова, который должен был пройти на Советской площади, был отменен ввиду неблагоприятных погодных условий.