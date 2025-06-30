Двое жителей Крыма задержаны за передачу данных СБУ

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма. Они, по версии ФСБ, передавали Службе безопасности Украины (СБУ) данные о критической инфраструктуре и военной технике на полуострове.

Задержанные — граждане РФ 1977 и 1993 годов рождения. Они были завербованы СБУ через Telegram. Отснятые материалы крымчане отправляли в украинский Telegram-бот. Региональный СКР возбудил уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мужчины дали признательные показания, они арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Один из задержанных на допросе рассказал, что с ним связался Николай. По его заданию крымчанин снял на видео военный объект в Ялте. Второй фигурант дела заявил, что вел видеосъемку поезда с нефтепродуктами, а также сделал фото нефтебазы, на которой якобы находится комплекс «Панцирь-С».

На прошлой неделе в Крыму у тайника с оружием задержали местного жителя, который тоже подозревается в сотрудничестве с СБУ. Он передавал украинской стороне данные о транспортной инфраструктуре и расположении воинских частей. Возбуждено дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).